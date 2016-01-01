ننشر شروط الالتحاق بوظيفة مدير بالمستشفيات النموذجية

في إطار التمهيد لإطلاق المشروع القومي للمستشفيات النموذجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع البدء في تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، قررت وزارة الصحة والسكان بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار مديري المستشفيات النموذجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ويتم الاختيار فقًا للشروط التالية:
* أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من أي من الجامعات المصرية أو الدولية (المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات).
* حاصل على دراسات عليا في مجال الإدارة.
* لديه خبرة سابقة في مجال إدارة المستشفيات "قصة نجاح موثقة" عام إلى عامين على الأقل.
* أن يكون المتقدم من العاملين بأحد المستشفيات التابعة للجهات التالية (وزارة الصحة والسكان – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الدفاع – وزارة الداخلية).
* يتقدم للوظيفة كل من الجنسين، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
* ألا تزيد سن المتقدم للوظيفة على 55 عــاما، وذلك في 1 سبتمبر 2018.
* يحصل مديرو المستشفيات النموذجية على حوافز إضافية تنافسية.
* على من يرغب في التقدم لإجراءات الإختيار، يقوم بإرسال السيرة الذاتية والشهادات على البريد الإلكترونى التالي ([email protected])، علمًا بأن آخر موعد لقبول الأوراق خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان.
ويتم الاختيار فقًا للشروط التالية:
* أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من أي من الجامعات المصرية أو الدولية (المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات).
* حاصل على دراسات عليا في مجال الإدارة.
* لديه خبرة سابقة في مجال إدارة المستشفيات "قصة نجاح موثقة" عام إلى عامين على الأقل.
* أن يكون المتقدم من العاملين بأحد المستشفيات التابعة للجهات التالية (وزارة الصحة والسكان – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الدفاع – وزارة الداخلية).
* يتقدم للوظيفة كل من الجنسين، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
* ألا تزيد سن المتقدم للوظيفة على 55 عــاما، وذلك في 1 سبتمبر 2018.
* يحصل مديرو المستشفيات النموذجية على حوافز إضافية تنافسية.
* على من يرغب في التقدم لإجراءات الإختيار، يقوم بإرسال السيرة الذاتية والشهادات على البريد الإلكترونى التالي ([email protected])، علمًا بأن آخر موعد لقبول الأوراق خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان.