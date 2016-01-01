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محافظات

رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي الجزئي لنفق النهضة

السبت 14/يوليه/2018 - 04:12 م
رئيس الوزراء ومحافظ
رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبى الجزئى
محمد الصاحى
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة واللواء مصطفى العجوز رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بدء التشغيل التجريبى الجزئى لنفق النهضة فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر .

وقال محافظ الجيزة إن مشروع نفق النهضة يعد إضافة مرورية كبيرة للمحافظة ويساهم بشكل كبير فى القضاء على التكدسات المرورية بمحيط جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن المحافظة ساهمت فيه بمبلغ 100 مليون جنيه من إجمالي تكلفته البالغة 402 مليون جنيه .

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة تحويلات مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، فبالنسبة لأسفل النفق: القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الاعظم والقادم من نفق الجلاء اتجاه شارع مراد وميدان الجيزة، أما مسطح النفق للقادم من نفق الجلاء اتجاه جامعة القاهرة والقادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة والقادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النيل السياحى، وجميعهم يمينًا بشارع النهضة ثم الارتداد لشارع النهضة وايضًا إلى كوبرى الجامعة وشارع النيل السياحى.

وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.
رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي الجزئي لنفق النهضة
رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي الجزئي لنفق النهضة

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