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أخبار البلد

حقوق الإنسان: رقابة المالية على المجلس غير قانونية وتفقده استقلاليته

السبت 14/يوليه/2018 - 04:16 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وجود رقيب مالي على المجلس لا يتوافق مع قانون المجلس الجديد طبقا لمعايير باريس.

وأضاف عبد الغفار شكر في تصريح "لصدى البلد"، أن أول فقرة في قانون المجلس الجديد تنص على استقلالية المجلس ماليا وماديا وفنيا، موضحا أن ما حدث كان عكس ذلك لأن وزارة المالية تطبق على المجلس قرار الشمول المالي وعينت مديرة حسابات داخل المجلس لكي تشرف على الجانب المالي.

وأكد شكر أن رئيس المجلس محمد فايق قدم طلب لوزير المالية برفض هذا التدخل وذك حتى لا يتعارض مع قانون المجلس وإلا سيصبح المجلس مثله مثل أي كيان غير مستقل بالدولة وبالتي سيفقد دوره.

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