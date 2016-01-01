حقوق الإنسان: رقابة المالية على المجلس غير قانونية وتفقده استقلاليته

أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وجود رقيب مالي على المجلس لا يتوافق مع قانون المجلس الجديد طبقا لمعايير باريس.





وأضاف عبد الغفار شكر في تصريح "لصدى البلد"، أن أول فقرة في قانون المجلس الجديد تنص على استقلالية المجلس ماليا وماديا وفنيا، موضحا أن ما حدث كان عكس ذلك لأن وزارة المالية تطبق على المجلس قرار الشمول المالي وعينت مديرة حسابات داخل المجلس لكي تشرف على الجانب المالي.



