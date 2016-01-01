احتراق بعض محتويات شقة في السنبلاوين بسبب أسطوانة بوتاجاز

شبّ حريق في إحدى الشقق في عزبة صقر ببندر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نتيجة حدوث تسريب في أسطوانة البوتاجاز بالمطبخ مما تسبب في احتراق بعض محتويات الشقة.





تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلغ لمركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بمنطقة "عزبة صقر" بندر السنبلاوين.





انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمطبخ شقة كائنة بالطابق الأخير بمنزل مكون من خمسة طوابق استئجار المدعو عمر أ. م.، 42 عاما عامل ومقيم بذات العنوان نجم عن ذلك إحتراق بعض محتويات المطبخ ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.



