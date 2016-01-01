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أخبار العالم

33 مصابا بعد فقدان الضغط في كابينة طائرة لريان إير

السبت 14/يوليه/2018 - 04:01 م
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت إن 33 راكبا في طائرة تابعة لشركة ريان إير تلقوا علاجا في المستشفى، بعضهم أصيب بنزيف في الأذن، بعد فقدان الضغط في كابينة الطائرة التي كانت تقلهم إلى كرواتيا وهبوطها اضطراريا في فرانكفورت أمس.

وقالت ريان إير في بيان إن فقدان الضغط في كابينة الطائرة تسبب في نزول أقنعة الأكسجين تلقائيا خلال الرحلة التي أقلعت من العاصمة الأيرلندية دبلن متوجهة إلى مدينة زادار في كرواتيا مما أجبر الطائرة على تغيير وجهتها إلى مطار فرانكفورت هان في ألمانيا.

وأظهر سجل بيانات على خدمة (فلايت رادار 24 دوت كوم) هبوط الطائرة من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 10 آلاف قدم خلال سبع دقائق بعد 80 دقيقة من انطلاق الرحلة.

وقالت الشركة إن الطائرة "هبطت بصورة طبيعية ونزل منها الركاب وتلقى عدد صغير منهم رعاية طبية كإجراء احترازي".

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن 33 راكبا من أصل 189 راكبا كانوا على متن الطائرة نقلوا إلى المستشفى بعضهم مصاب بنزيف في الأذن مشيرا إلى أن البعض لا يزال يتلقى العلاج اليوم السبت.

وذكرت ريان إير أن رحلة ستقلع اليوم من فرانكفورت إلى زادار لكن الشرطة قالت إن بعض الركاب قرروا عدم استكمال رحلتهم.

ويقول الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن ريان إير تعمل في 37 دولة ونقلت 130 مليون راكب العام الماضي وهي أكبر شركة خطوط طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب.

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