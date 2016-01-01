إيطاليا تنقل 450 مهاجرًا من قارب إلى سفينتين دون دخول موانئها

أعلنت إيطاليا أنها قامت بنقل 450 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب صيد كبير إلى سفينتي دوريات في البحر المتوسط، وتسعى إلى إرسالهم إلى مالطا أو ليبيا.



وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه تم في وقت مبكر اليوم /السبت/ نقل 176 مهاجرا ممن كانوا على متن القارب إلى سفينة إنقاذ تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، و266 آخرين إلى سفينة تابعة لحرس الحدود الإيطالي، فيما نُقل 8 من النساء والأطفال إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لتقلي العلاج من مشكلات صحية.



ونقلت الوكالة عن مصادر في الحكومة قولها إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعمل على التوصل لاتفاق مع دول أوروبية أخرى لتوزيع المهاجرين الـ 450 على الفور، وفي حالة عدم استجابة تلك الدول، فلن يسمح بإنزال المهاجرين إلى موانئ إيطاليا.

وذكر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني أنه تم إخبار رئيس الوزراء الإيطالي بأن السفينتين يجب أن يتوجها جنوبا باتجاه مالطا أو يفضل إعادتهم إلى شواطئ ليبيا التي غادروا منها.

يشار إلى أن سالفيني منذ توليه وزارة الداخلية تبنى سياسة حكومية جديدة لإغلاق الموانئ في وجه سفن المنظمات الخيرية التي تنتشل المهاجرين من قوارب يكدسهم فيها المهربون.