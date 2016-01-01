مسئول: الانتقال إلى يوفنتوس لن ينهي مشاكل رونالدو مع الضرائب

أكد مسؤول في وزارة المالية الإسبانية أن كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، قد يعتقل حتى في إيطاليا بسبب مشاكله مع دائرة الضرائب الإسبانية.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المسؤول الإسباني خوسيه مولينيدو، حذر رونالدو من الاعتقال، حيث قال: "الانتقال إلى يوفنتوس لن يغير شيئا من مشاكل رونالدو مع دائرة الضرائب الإسبانية، ويمكن اعتقاله حتى في إيطاليا".



وأكد مولينيدو أن محاميي اللاعب البرتغالي رونالدو يواصلون الدفاع عن مصالحه في المحاكم الإسبانية.

وتأتي هذه الأنباء بعدما أكدت وسائل إعلام إسبانية في الـ15 من الشهر الماضي، أن رونالدو توصل إلى اتفاق مع دائرة الضرائب المحلية، يقضي بدفع النجم البرتغالي 18,8 مليون يورو، لغلق قضية التهرب الضريبي.