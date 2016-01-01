الأول مكرر في الثانوية الأزهرية: توقعت أن أكون من الأوائل.. صور

غمرت حالة من الفرحة قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب حصول ابن القرية محمد حسام حسن الباشا الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية علي المركز الاول مكرر علي مستوى الجمهورية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%.





وقال محمد حسام الباشا، إنه سيلتحق بكلية الطب وكان يتوقع أن يكون بين أوائل الثانوية الأزهرية حيث اجتهد في مذاكرته حيث كان يذاكر نحو ١٢ ساعة يوميا منذ بدء الدراسة.





وأضاف أن المناهج الأزهرية بها بعض من الصعوبة عن الثانوية العامة وتحتاج إلى الاجتهاد ومجهود إضافي عن طالب الثانوية العامة، ولكنها مواد تعطي للطالب فكرة عن الدين والعلوم الشرعية.





وأكد، أنه حافظ للقرآن الكريم منذ الصف الخامس الابتدائي وكان الأول علي محافظة المنوفية في الشهادة الابتدائية، موضحا أن أسرته كانت لها الفضل الأكبر في تفوقه حيث منحوا له الراحة والرعاية الكاملة للتفوق.





وتابع أنه حصل علي مجموعات دراسية ولكن اعتماده الأكبر كان علي المذاكرة بالمنزل وتحصيل دروسه أولا بأولا، مطالبا طلبة الأزهر بالاهتمام بمادة القرآن الكريم وتنظيم أوقاتهم حيث يستطيعوا أن يتفوقوا.





وقال والده الدكتور حسام الباشا، بمركز البحوث الزراعية، أن محمد هو نجله الأكبر ولديه ٣ أبناء هم: هاجر بالثانوية الأزهرية وعبد الرحمن بالمرحلة الإعدادية وسلمي ٣ أشهر ووالدتهم مدرسة لغة عربية، موضحا أنه كان يتوقع أن يكون نجله بين أوائل الثانوية العامة ولكنه لم يتوقع أن يكون الأول مكرر.



