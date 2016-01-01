استحداث هيئة للتفاهم السينمائي تضم 6 دول عربية

شهدت تونس، توقيع اتفاقية تعاون بين 6 دول عربية، على هامش مهرجان منارات للسينما المتوسطية في دورته الأولى عن استحداث هيئة مراكز السينما العربية.



مذكرة التفاهم وقعت عليها الجزائر، تونس، لبنان، الأردن، فلسطين، المغرب في حضور ممثل مصرى للمتابعة فى حين سوف توقع مصر رسميا مستقبلا.



وحضر وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو ورئيسة المركز التونسي للسينما والصورة شيراز لعتيري ومسؤولين من مراكز سينمائية بأوروبا على رأسهم مديرة المركز السينمائي الفرنسي فريدريك بريدن والمركز الثقافي الفرنسي بتونس صوفيا رونود وكذلك ممثلين عن دول أوربية مختلفة.



واستحدثت بموجب الاتفاقية هيئة مراكز السينما العربية التي تضم 6 أطراف، هي “المركز الوطني للسينما والسمعي البصري (الجزائر) والمركز الوطني للسينما والصورة التونسي”، “المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسة الفيلم الفلسطيني والهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومؤسسة سينما لبنان.



وبحسب توصيات الاجتماع قرأها يوسف بن ابرهمي ممثل عن ديوان حقوق المؤلف في تونس، تتولى هذه الهيئة التفكير والاستشراف حول قطاع السينما في البلدان الأطراف وتتولى إصدار توصيات ومقترحات مشاريع وبرامج سينمائية مشتركة.



وسوف يمتد التعاون حتى مجال حفظ التراث السينمائي ومقاومة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، والتشجيع على إقامة أسابيع سينمائية بصفة دورية أو كلّما اقتضت الضرورة.