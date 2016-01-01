الأول مكرر بالثانوية الأزهرية: والدي كان ينصحني ذاكر واعمل اللي عليك

قال الطالب محمد حسام حسن حافظ الباشا، الحاصل على المركز الأول مكرر بالقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، أن شيخ الأزهر هو الذى أخبره بنجاحه وتفوقه صباح اليوم، مشيرا إلى أنه فور تلقيه خبر النجاح حضنه والده ودخلا فى البكاء.



وأضاف الباشا، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الطلب، موضحا أن والده كان يأمل أن يعمل فى مجال يخدم أهل البلد من حوله وينفع الناس.



وأشار إلى أن والده كان ينصحه دائما بقوله (ذاكر يابني واعمل اللى عليك) لافتا إلى أنه كان يذاكر فى اليوم حوالي 8 ساعات وكان يأخذ دروس خصوصية لكن ليس فى كل المواد.



وذكر أن القرآن الكريم والتزامه هو سبب النجاح لانه حافظ القرآن من ثالثة ابتدائي ومعاه اجازات القرآن، مؤكدا أن والده بدأ يعد له دورات كمبيوتر ولغة إنجليزية لمساعدته فى الجامعة.

