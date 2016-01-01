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محافظات

بورسعيد تلغي مجموعات التقوية من المدارس

السبت 14/يوليه/2018 - 04:22 م
محافظ بورسعيد يلغي
محافظ بورسعيد يلغي مجموعات التقوية لاطفال المدارس
كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء مجموعات التقوية لطلاب المدارس علي مستوي المحافظة ابتداء من الحضانة وحتي الصف الرابع الابتدائي علي أن يطبق القرار في العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن القرار يتوافق مع نظام التعليم الجديد والذي سيبدأ أيضا العام الدراسي القادم ويعتمد في مراحل التعليم الأولي من الحضانة والابتدائي حتي الصف الرابع علي تربية الأجيال الجديدة والصاعدة علي مبادئ الأخلاق أولاً وغرس قيم الانتماء وحب الوطن داخل نفوسهم ثم بناء الشخصية في هذه المرحلة السنية بالمعلومات الاساسية التي تناسب طبيعة أعمارهم بعيدًا عن ضغوط المناهج المكثفة التي حرمت الأطفال من الاستمتاع بمرحلة الطفولة بشكل طبيعي.

كما يركز النظام الجديد علي تكثيف الأنشطة المناسبة للأطفال في هذه المرحلة وعدم الضغوط عليهم بالواجبات التي كانت تستهلك أوقاتا طويلة دون عائد تربوي وعلمي فعال.

وأعرب المحافظ عن أمله بأن يتفهم أولياء الأمور مغزى هذا القرار وأن يستغلوا الفرصة لمقاطعة الدروس الخصوصية التي تستنزف الجهد والاموال من الأسر ولا تعطي نتائج ايجابية في تكوين أجيال جديدة مثقفة علميا ولا تعتمد علي مجرد التلقين.

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