بورسعيد تلغي مجموعات التقوية من المدارس

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء مجموعات التقوية لطلاب المدارس علي مستوي المحافظة ابتداء من الحضانة وحتي الصف الرابع الابتدائي علي أن يطبق القرار في العام الدراسي الجديد.





وأكد المحافظ أن القرار يتوافق مع نظام التعليم الجديد والذي سيبدأ أيضا العام الدراسي القادم ويعتمد في مراحل التعليم الأولي من الحضانة والابتدائي حتي الصف الرابع علي تربية الأجيال الجديدة والصاعدة علي مبادئ الأخلاق أولاً وغرس قيم الانتماء وحب الوطن داخل نفوسهم ثم بناء الشخصية في هذه المرحلة السنية بالمعلومات الاساسية التي تناسب طبيعة أعمارهم بعيدًا عن ضغوط المناهج المكثفة التي حرمت الأطفال من الاستمتاع بمرحلة الطفولة بشكل طبيعي.





كما يركز النظام الجديد علي تكثيف الأنشطة المناسبة للأطفال في هذه المرحلة وعدم الضغوط عليهم بالواجبات التي كانت تستهلك أوقاتا طويلة دون عائد تربوي وعلمي فعال.



