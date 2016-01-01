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كأس العالم

وكيل بروزوفيتش يشير لإمكانية تمديد عقد اللاعب مع إنتر

السبت 14/يوليه/2018 - 04:27 م
مارسيلو بروزوفيتش
مارسيلو بروزوفيتش
ا ش ا
أكد ميروسلاف بيتشانيتش، وكيل أعمال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أن موكله يمكن أن يمدد عقده مع إنتر، في ظل أنباء اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

وقال ميروسلاف بيتشانيتش فى تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "مارسيلو سعيد في إنتر، نادٍ اَخر يرغب في ضمه، حيث يوجد شرط جزائي في عقده، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، نحن سعداء في إنتر، وبعد كأس العالم، سنذهب معًا في إجازة، لكن إذا أرادنا أي شخص، فبإمكانه الاتصال دائما".

وسيخوض بروزوفيتش، مباراة نهائي كأس العالم، المقرر إقامتها غدًا، بين كرواتيا وفرنسا بعدما وصول المنتخب الكرواتى للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه.

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