وكيل بروزوفيتش يشير لإمكانية تمديد عقد اللاعب مع إنتر

أكد ميروسلاف بيتشانيتش، وكيل أعمال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أن موكله يمكن أن يمدد عقده مع إنتر، في ظل أنباء اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.





وقال ميروسلاف بيتشانيتش فى تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "مارسيلو سعيد في إنتر، نادٍ اَخر يرغب في ضمه، حيث يوجد شرط جزائي في عقده، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، نحن سعداء في إنتر، وبعد كأس العالم، سنذهب معًا في إجازة، لكن إذا أرادنا أي شخص، فبإمكانه الاتصال دائما".



