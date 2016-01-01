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كأس العالم

كالدارا مدافع يوفنتوس ينتظر وصول رونالدو

السبت 14/يوليه/2018 - 04:22 م
كالدارا مدافع يوفنوس
كالدارا مدافع يوفنوس
ا ش ا
أعرب ماتيا كالدارا مدافع يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بانضمام كريستيانو رونالدو، إلى صفوف النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة صنعت ضجة كبيرة.

وقال ماتيا كالدارا، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "هنا في يوفنتوس، نحن نتحدث قليلًا ونعمل بجد، لذا أعرف أنه عليّ أن أعمل، وأنا لا أستطيع الانتظار حتى أفعل ذلك، سعيد للغاية أن كريستيانو رونالدو هو زميلي".

وأضاف "أنا متشوق للغاية لرؤية رونالدو، كيف يتدرب وكيف يعتني بالجوانب خارج الميدان، لأني أعتقد أنه للوصول إلى مستويات معينة والبقاء في القمة لسنوات عديدة، يجب أن تكون لديه عقلية لا تصدق".

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليونا أخرى كرسوم، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 30 مليون يورو.

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