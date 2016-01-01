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منوعات

ندى العنبر.. نبات يعالج آلام العيون والجلد الحساس

السبت 14/يوليه/2018 - 04:29 م
نبات ندى العنبر
نبات ندى العنبر
أ ش أ
نصحت "أورليا هرمانج" خبيرة التجميل فى جامعة باريس في أحدث دراساتها التي نشرت فى مجلة "فام أكتويل" الفرنسية الأسبوعية، بإستخدام ماء نبات "ندى العنبر" لعلاج آلام العيون والهالات السوداء حول العينين، إلى جانب تهيج الجلد الحساس لحمايته من الحساسية والشيخوخة.

وأشارت الخبيرة الفرنسية، إلى أن ماء نبات العنبر المركز بنسبة تصل إلى 50% يحتوى على فتامين "ج" الذى يعمل على إزالة الآثار الضارة لعملية الأكسدة ودعم الجلد لإكتساب النضارة ومقاومة التأثيرات الضارة للتلوث.

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