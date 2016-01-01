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أخبار البلد

البيئة: خلل طبيعي في محافظة البحيرة أدى إلى انتشار الثعابين

السبت 14/يوليه/2018 - 04:24 م
صدى البلد
حنان توفيق
قال الدكتور محمد سالم مدير الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة أن السبب الرئيسى فى انتشار الأفاعى والثعابين فى محافظة البحيرة هو حدوث خلل ما بالنظام البيئي الطبيعى منذ عدة سنوات وليس وليد اللحظة وأكد أن هناك تاثيرًا سلبيا على مفترسات الثعابين وهذا ما أدى الى ظهورها بكثافة فى الفترة الاخيرة.

واوضح سالم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان هذا الخلل أدى الى تشرس الاعداد وكثافتها موضحا أن أضعف مرحلة لتكاثر الثعابين لافتراسها هى بداية عمرها ومن هنا يحدث التوازن فى الاعداد وأشار إلى أن حجم الثعابين المنتشرة فى فى محافظة البحيرة كبيرة و تدل أن هناك خلل بالنظام البيئى.

وتابع أن الثعابين تهاجم من قبل الطيور الجارحة وإذا توفرت لها بيئة مناسبة وخصبة للاختباء عن أنظار الطيور الجارحة ستزيد بكثافة مثلما حدث الان ويوفر ذلك من خلال تراكم المخلفات الزراعية بالمحافظة بكثافة ولعدة سنوات مما أدى الى تحولها إلى أوكار للثعابين. 

وأشار الى أن توفر الغذاء المناسب للثعابين وهى الفئران ساعدها على التغذية والتكاثر وأكد ان هذة الظاهرة ليست منتشرة فى مصر فقط ولكنها موجودة فى احد مدن استراليا وامريكا ويتبع طرق معينة للجمع والسبيل الافضل لحل هذة الازمة فى البحيرة هو الجمع اليدوى عن طريق متخصصين " الرفاعية " بالتعاون مع مركز بحوث السموم.

وأكد على ضرورة الاستفادة من سم هذة الافاعى والذى يساهم فى صناعة انواع معينة من الادوية موضحًا ان الابادة الجماعية للثعابين ستضر بالنظام البيئى ولا يجوز ابادتها.

وأكد ان الثعابين احد اهم مكونات النظام البيئى ولا يجوز قتلها او الابادة جماعيا لان ذلك سيؤدى الى خلل بالنظام البيئى مما يترتب علية ظهور كائنات حية اخرى باعدا كبيرة نتيجة قتل الثعابين .

وارتفع عدد ضحايا ومصابين لدغات الأفاعى والثعابين لـ8 أشخاص بقرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ويواصل أهالى قرية "منية السعيد" التابعة لمركز المحمودية تصديهم للثعابين والأفاعى بعدما زحفت عليهم من الأراضى الزراعية والأماكن المهجورة.

ونجحت الجهود الشعبية ولجان شباب القرية من قتل أكثر من 60 ثعبانا على مدار الأسبوعين الماضيين منهم 14 كوبرا، بعدما هجمت الأفاعى على القرية ولقى شاب فى مقتبل العمرمصرعه ضحية انتشار الافاعى .

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