استقالة جديدة داخل البيت الأبيض

أفادت قناة "سي إن إن" بأن مسئولة رفيعة المستوى بمجلس الأمن القومي الأمريكي تركت منصبًا كانت مكلفة به في البيت الأبيض.



وأوضحت القناة أن مديرة إدارة المنظمات والتحالفات الدولية بمجلس الأمن القومي جينيفر أرانجيو كانت من المطالبين بتبني سياسات أكثر قبولًا ورعاية للاجئين الأجانب، وهو ما دفعها للصدام مع مسئولي البيت الأبيض.



وليس معروفًا حتى الآن ما إذا كانت أرانجيو استقالت بمحض إرادتها أم أُجبرت على الاستقالة.



وجاءت استقالة أرانجيو بعد سلسلة من الاحتكاكات مع بعض مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم مستشاره ستيفن ميلر، حول سياسات الإدارة المتشددة تجاه اللاجئين.