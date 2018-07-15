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كأس العالم

فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:29 ص
صدى البلد
وصل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا حيث يلتقي نظيره الفرنسي اليوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بعد مشوار حافل بالمواجهات الشرسة.

ويعرض صدي البلد فيديو جراف عن مشوار المنتخب الكرواتي للوصول للنهائي :-

-جاءت كرواتيا بالمجموعة الرابعة مع الأرجنتين ونيجيريا وأيسلندا

-حقق منتخب كرواتيا العلامة الكاملة 9 نقاط

-فاز علي نيجيريا في المباراة الأولى بهدفين نظيفين

-انتصر علي الارجنتين في الجولة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة

-فاز علي أيسلندا في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف وصعد لدور ال16

- دور الـ16 حقق فوزا علي الدنمارك بركلات الترجيح

- دور الـ 8 حقق فوزا علي روسيا بركلات الترجيح

- نصف النهائي فاز علي إنجلترا بهدفين مقابل هدف في الشوطين الإضافيين

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