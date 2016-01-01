التعليم: احتفالية كبرى لنهائي دوري بيبسي للمدارس فى دورته الـ 15

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه قد أقيمت احتفالية بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية ودعم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة (بيبسي كولا مصر)، وقيادة الأستاذ هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة ؛ وذلك لغرس روح التنافس لدي الطلاب، وتحقيق بطولات مشرفة.





حضر الحفل لفيف من قيادات الوزارة، على رأسهم الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير عام التربية الرياضية ، وكبار المسئولين بشركة (بيبسي كولا مصر) على رأسهم الأستاذ محمد شلباية المدير العام للشركة، والأستاذ محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة شركة رديانت للدعاية والإعلان، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم كرة القدم، وجميع موجهي التربية الرياضية بكافة المحافظات.





ومن جهتها، أوضحت حسن أنه تم إقامة المبارة النهائية، وتم تسليم كأس المركز الأول لمحافظة القليوبية، وتوزيع الميداليات والشهادات على الفرق الفائزة، وكذلك توزيع الدروع، مشيرًة إلى أن هذا يأتى فى إطار اهتمامات الوزارة بالأنشطة الطلابية، والحرص على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فى خدمة المجتمع.





وفى ذات السياق، أشاد السيد مايك سبانوس الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالدور الذى تقوم به الوزارة بالتعاون مع شركة بيبسى مصر؛ لاكتشاف الموهوبين فى لعبة كرة القدم، والدور التنموي فى خدمة المجتمع من خلال الرياضة.





وأضافت حسن أن نتائج الدوري لجميع المراحل جاءت كالتالي: في (المرحلة الابتدائية) فازت بالمركز الأول مدرسة (الفتح الخاصة) بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، وفازت بالمركز الثاني مدرسة (الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية بإدارة شمال التعليمية بمحافظة الاسماعيلية، كما فازت مدرسة (الحرية الرسمية للغات) بالمركز الثالث.





أما في (المرحلة الإعدادية) فقد فازت بالمركز الأول مدرسة (دهمشا تعليم أساسي) بإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، وفازت مدرسة (العيادية الإعدادية) بإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث مدرسة (الضبعة الإعدادية) بإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح.



