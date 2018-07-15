فيديو جراف..مشوار منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم

وصل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا حيث يلتقي نظيره الكرواتي غدا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بعد مشوار حافل بالمواجهات الشرسة.



يعرض "صدى البلد" فيديو جراف عن مشوار المنتخب الفرنسي للوصول للنهائي :-



-جاء منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة مع كل من الدنمارك و بيرو واستراليا



-حقق منتخب فرنسا فوزين وتعادل وحيد ليحصد 7 نقاط



-فاز علي استراليا في المباراة الاولى بنتيجة هدفين مقابل هدف



-انتصر علي بيرو في الجولة الثانية بهدف نظيف



- تعادل مع منتخب الدنمارك سلبيا ليصعد لدور ال16



- دور الـ16 حقق فوزا علي الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة



- دور الـ 8 حقق فوزا علي الأوروجواي بهدفين دون رد



- نصف النهائي حقق الفوز علي بلجيكا بهدف وحيد ليتأهل للنهائي