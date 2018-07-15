ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

فيديو جراف..مشوار منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:52 ص
صدى البلد
وصل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا حيث يلتقي نظيره الكرواتي غدا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بعد مشوار حافل بالمواجهات الشرسة.

يعرض "صدى البلد" فيديو جراف عن مشوار المنتخب الفرنسي للوصول للنهائي :-

-جاء منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة مع كل من الدنمارك و بيرو واستراليا

-حقق منتخب فرنسا فوزين وتعادل وحيد ليحصد 7 نقاط

-فاز علي استراليا في المباراة الاولى بنتيجة هدفين مقابل هدف

-انتصر علي بيرو في الجولة الثانية بهدف نظيف

- تعادل مع منتخب الدنمارك سلبيا ليصعد لدور ال16

- دور الـ16 حقق فوزا علي الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

- دور الـ 8 حقق فوزا علي الأوروجواي بهدفين دون رد

- نصف النهائي حقق الفوز علي بلجيكا بهدف وحيد ليتأهل للنهائي

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي: خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية مبشرة

احرص على تناول هذه الوجبة يوميا للحصول على جمال العين

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم

مي سليم ووليد فواز.. قصة 25 يوم حب تنتهي بالصدمة .. صور

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

محافظ الجيزة: افتتاح نفق النهضة كاملاً نهاية أكتوبر المقبل.. فيديو

الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو

مرتضى منصور: أبحث عن عرض مناسب لرحيل شيكابالا عن الزمالك

مستشار ترامب يعترف: أنا المقصود في لائحة اتهام التخابر مع روسيا

صاروخ روسيا الفتاك يخرج إلى العلن ويهدد الولايات المتحدة

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان تجمعه بالعاهل الأردني

فيديو جراف..مشوار منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟