



وحاول منتخب انجلترا من تسجيل اي هدف لادراك التعادل،الا ان الشوط الاول نجح منتخب بلجيكا في ان ينهيه بالتتقدم بهدف نظيف دون رد والحفاظ على اهداف مباراة انجلترا وبجليكا.





اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا زادت غلتها في الشوط الثاني وذلك عندما استطاع البلجيكي ايدين هازارد من اضافة الهدف الثاني في مرمة نظيره منتخب انجلترا بالدقيقة 83.



التشكيل الرسمي قبل اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا

حيث جائت تشكيل انجلترا على النحو التالي :بيكفورد، روز، ستونز، ماجواير، تريبر، جونز، ديلف، داير، تشيك، ستيرلينج، وهارى كين.

بينما جائت تشكيل بلجيكا على النحو التالي :كورتوا، الديرفيلد، كومبانى، فيرتونخين، مونييه، الشاذلى، فيتسل، دى بروين، تيليمانس، هازارد، ولوكاكو.



معلومات عن توماس ماييه

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا افتتحت عن طريق توماس ماييه هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب في مركز الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ عام 2016 قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي الذي لعب له في خمسة مواسم منذ انضمامه إليه عام 2011 قادمًا من نادي فيرتون أول محطّة احترافية في مسيرة اللاعب، وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب البلجيكي منذ عام 2013 وقد شارك معه في بطولة أمم أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا.





معلومات عن ايدين هازارد

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا شهدت تسجيل ايدين هازارد هدف ثاني لصالح الشياطين الحمر هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب مع نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في مركز مركز الجناح كما يجيد اللعب في الوسط المهاجم،وقع هازارد مع تشيلسي اللندني في فترة الانتقالات للموسم 2012–13، و قدّرت قيمة الصفقة ب 32 مليون جنيه إسترليني. يعتبر ثاني أغلى لاعب يوقع لنادي تشيلسي بعد فرناندو توريس في ذلك الوقت، حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا في موسم 2013–14، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في موسم 2014–15.





هازارد هو كابتن المنتخب البلجيكي الحالي، حيث مثّل بلاده مع الفئات تحت 17 سنة وتحت 19 سنة. شارك هازارد لأول مرة على المستوى الدولي في نوفمبر 2008، في السابعة عشرة من عمره، في مباراة ودية ضد لوكسمبورغ. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من مشاركته الأولى، سجل هازارد أول هدف دولي له ضد كازاخستان في أكتوبر 2011. وقد لعب أكثر من 90 مباراة دولية، وكان ضمن المنتخب البلجيكي الذي وصل إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 وبطولة أمم أوروبا 2016. كما شارك في كأس العالم 2018.

اهداف مباراة انجلترا وبلجكيا حيث نجح منتخب بلجيكا من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نظيره منتخب انجلترا بالمباراة التي تجمعهم بالوقت الحالي في اطار تحديد مركزي الثالث والرابع من عمر منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.وافتتح اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا اللاعب توماس ماييه من تسجيل هدف مبكر حيث سجل اول اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا بالدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية مميزة، لينقض عليها ويسجل هدف التقدم في مرمى الأسود الثلاثة.