اعرفي طبيعة عملك من حجم أصابعك

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء الروس فى جامعة "موسكو"، أن تعرض الأجنة الأنثوية لنسبة مرتفعة من هرمون "التستوستيرون" قبل الولادة، قد يساعد في تعزيز قدرة المرأة على إظهار ثقتها بذاتها وتصبح أكثر عدوانية وقدرة على الدفاع عن نفسها ضد المخاطر .



