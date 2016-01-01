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الأولى مكفوفين بالثانوية الأزهرية: هوايتي المذاكرة وحفظ القرآن

السبت 14/يوليه/2018 - 06:04 م
الطالبة رحمة سعد
الطالبة رحمة سعد حمدي فرج إبنه الغربية
أحمد على
كسرت حواجز المستحيل واستطاعت وهي كفيفة ان تحصد المركز الأول علي مستوى الجمهورية بقسم أدبي مكفوفين بالثانوية الأزهرية بمجموع ٩٧,٣ %، إنها الطالبة رحمة سعد حمدي فرج ابنه الغربية.

قالت رحمة، إنها واصلت تفوقها الدراسي من خلال نجاحها وعشقها فى حفظ القرآن الكريم حتي ووصلت للجزء 25 في المصحف.

وأشارت الأولي علي الثانوية الأزهرية انها كانت تظل ماكثة علي الكتب والمواكبة اكثر من ١٠ ساعات يوميا فهي تجد في المذاكرة هواياتها الوحيدة قائلة: "الحمد لله ربنا بيكرمني في المذاكرة جدا، وكنت باقضي كل وقتي بالمذاكرة وحفظ القرآن والصلاة وعلاقتي بربنا".

كما كشفت أن والدها يعمل محاسبا ووالدتها تعمل مديرية مدرسة وكانا دافعا قويا لنجاحها وتحقيق هدفها قائلة: "هدفي ان اصبح دكتورة جامعة في كلية الألسن، بعدما أثبت للعالم أن العمي لا يحول بين القمة".

وأعلنت "رحمة" أنها ستسافر القاهرة غدا لمقابلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وللتكريم خلال مؤتمر الصحفي الرسمي لتكريم أوائل الطلاب على مستوي الثانوية الأزهرية قائلة: "رفعت راس أهلي والحمد لله".

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