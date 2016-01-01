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وجبة كنتاكي أول طلبات أطفال الكهف في أول حديث لهم بعد إنقاذهم.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 05:55 م
صدى البلد
أحمد شريف
تحدث لأول مرة الصبيان التايلانديون الذين تم إجلاؤهم من الكهف المغمور بالفيضان في مهمة إنقاذ دراماتيكية التي تصدرت عناوين وسائل الإعلام بالعالم .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شكر الشباب ومدرب فريقهم لكرة القدم البرية فريق الغواصين الذين أخرجوهم إلى بر الأمان وكل ملايين التي تمنت لهم بالخير الذين قدموا دعمهم من جميع أنحاء العالم.

وقال الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، الذين تحدثوا من أسرة المستشفيات، إنهم يتمتعون بصحة جيدة وأطباق المطبخ التايلاندي التقليدية التي يرغبون في تناولها.

في هذه الأثناء، يستعد منتجو هوليود لإنتاج فيلم يعتمد على القصة الآسرة.

فيما تمنى أحد فتيان الكهف إدراج أطباق الطعام التي كانوا يتوقون لتناولها بعد محنتهم التي استمرت 16 يوما - بما في ذلك وجبات كنتاكي فرايد تشيكن.

وجبة كنتاكي أول طلبات أطفال الكهف في أول حديث لهم بعد إنقاذهم.. فيديو
وجبة كنتاكي أول طلبات أطفال الكهف في أول حديث لهم بعد إنقاذهم.. فيديو
وجبة كنتاكي أول طلبات أطفال الكهف في أول حديث لهم بعد إنقاذهم.. فيديو

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