تأجيل محاكمة 23 متهماً بـ كتائب أنصار الشريعة لـ 21 يوليو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تاجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 21 يوليو.



