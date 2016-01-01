العثور على كتب نادرة من العصور الوسطى مغطاة بمادة مميتة

عثر علماء دنماركيين على 3 كتب نادرة يرجع تاريخها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، في مكتبة جامعة كوبنهاجن، ولكن الغريب أن الكتب الثلاث كانت مغطاة بمادة سامة.





وجد العلماء صعوبة في قراءة الكتب الثلاث لأنها كانت مغطاة بطبقة خضراء كثيفة، حجبت الكتابة والأحرف، وخضعت الكتب لدراسة لهذه الطبقات.





كشف تحليل الأشعة السينية للكتب أنها مُغطاة بتركيز كبير من مادة الزرنيخ وهو واحد من أعلى المواد سمية فى العالم، خاصة على أغلفة هذه الكتب، وخضعت الكتب لفحص دقيق وتبين أن جزءًا من أغلفة الكتاب تعود إلى العصور الوسطى، وفقًا لـ"the variety".





وقال "كاير لوند راسموسن"، الأستاذ المشارك فى جامعة "كوبنهاجن":" فى اللحظة التى وضعنا فيها حزمة الأشعة السينية على السطح الأخضر شاهدنا كميات هائل من الزرنيخ.



