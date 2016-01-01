ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

العثور على كتب نادرة من العصور الوسطى مغطاة بمادة مميتة

السبت 14/يوليه/2018 - 05:58 م
أرشيفية لمكتبة جامعة
أرشيفية لمكتبة جامعة كوبنهاجن
أماني إبراهيم
عثر علماء دنماركيين على 3 كتب نادرة يرجع تاريخها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، في مكتبة جامعة كوبنهاجن، ولكن الغريب أن الكتب الثلاث كانت مغطاة بمادة سامة. 

وجد العلماء صعوبة في قراءة الكتب الثلاث لأنها كانت مغطاة بطبقة خضراء كثيفة، حجبت الكتابة والأحرف، وخضعت الكتب لدراسة لهذه الطبقات.

كشف تحليل الأشعة السينية للكتب أنها مُغطاة بتركيز كبير من مادة الزرنيخ وهو واحد من أعلى المواد سمية فى العالم، خاصة على أغلفة هذه الكتب، وخضعت الكتب لفحص دقيق وتبين أن جزءًا من أغلفة الكتاب تعود إلى العصور الوسطى، وفقًا لـ"the variety".

وقال "كاير لوند راسموسن"، الأستاذ المشارك فى جامعة "كوبنهاجن":" فى اللحظة التى وضعنا فيها حزمة الأشعة السينية على السطح الأخضر شاهدنا كميات هائل من الزرنيخ. 

ومن المرجّح أنه تم وضعه على الكتب لحمايتها من الحشرات"، ومن المقرّر إعادة كتابة المحتوى العلمى للكتب للحد من التعامل البشرى معها.

ترشيحاتنا

نتيجة مباراة انجلترا وبلجيكا..مونييه يتقدم للشياطين الحمر

التحريات: فيديو سيد سيكا منذ عامين والكلب مات منذ 8 أشهر ..صور

نجم ريال مدريد السابق يؤكد حسم صفقة هازارد

بلجيكا وانجلترا .. الشياطين تتقدم بهدف في مباراة الـ24 مليون دولار

عجوز تدفع حياتها مقابل غسيل الأواني بالترعة في دكرنس

ويل سميث يفضح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا

الجيش يفرض إجراءات احترازية.. والداخلية تعلن الطوارئ في الكويت

الكرملين يعلن القائمة الرسمية لحضور نهائي مونديال روسيا 2018

الزمالك يصدم شيكابالا بخبر قاسٍ عن طريق "فروجه"

فضيحة.. موظفو البيت الأبيض يجهلون خريطة المملكة المتحدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

فيديو

انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا
نقيب الصيادين: عطل المحرك أقرب سبب لاختفاء مركب الصيد
وكيل صحة الشرقية عن ترديد النشيد بإحدى الوحدات:لا يمكن محاسبتهم
بكري: نقيب الاجتماعيين الراحل كان يطمئنني بزوال حكم الإخوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟