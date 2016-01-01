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كأس العالم

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن قوائم الأندية فى يناير

السبت 14/يوليه/2018 - 05:55 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعى
فجر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك مفاجأة مدوية حول قوائم الأندية فى الموسم الجديد .

وكشف مرتضى منصور ان الأندية اتفقت مع اتحاد الكرة على بدء الموسم بـ25 لاعبا فى القائمة و5 لاعبين على قوائم الإنتظار بالفعل ولكن فى يناير المقبل سيحق لكل ناد التعاقد مع 5 لاعبين واضافتهم للقائمة لتصبح 30 لاعبا .

وشدد منصور على أن الجبلاية وافقت على مقترح زيادة القائمة فى يناير الى 30 لاعبا بسب مشاركة 4 فرق فى البطولات الافريقية الامر الذى يجعلها فى حاجة للتعاقدات مع لاعبين جدد .

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