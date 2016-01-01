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كأس العالم

تعرف على كواليس اجتماع مضوي مع لاعبي الإسماعيلي

السبت 14/يوليه/2018 - 06:02 م
صدى البلد
نور عادل
عقد خير الدين مضوي المدير الفنى للإسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الصباحي خلال فترة الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأعرب مضوى للاعبين عن سعادته بالتزامهم ومدى حرصهم على أداء التدريبات بكل جدية وإصرار والابتعاد عن افتعال أية أزمات.

وشدد المدير الفنى على أن الجميع سواسية والمشاركة الأساسية مع الفريق تتحدد بناء على المردود الذي يقدمه كل لاعب فى المران، بجانب الانضباط والالتزام بتنفيذ التعليمات سواء داخل أرض الملعب أو خارجها.

وأشار مضوى إلى أن الفرص لن تُهدى وأنه يتعين عليهم انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق وإثبات جدارته فى تحقيق الإضافة الفنية.

وأتم المدرب الجزائرى أن الجماهير تنتظر منا استكمال النتائج المميزة التي تحققت الموسم الماضي والسعي نحو رفع الكؤوس بعد غياب طويل.

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