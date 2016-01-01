ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

بعثة الإعاقات الذهنية تغادر مطار القاهرة للمشاركة في بطولة العالم

السبت 14/يوليه/2018 - 05:41 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
غادرت مطار القاهرة الدولي في الخامسة عصر اليوم، بعثة منتخب التنس التابع للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، متوجهة إلي فرنسا للاشتراك في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٥ إلي ٢١ يوليو الجاري.

يترأس البعثة محمود الشيخ أمين صندوق الإتحاد، ويرافقه الدكتور محمد عبدالستار المدير الفني للمنتخب، واللاعبان أحمد تامر جويلي لاعب نادي الصيد وسيد حمدي لاعب مركز شباب حلوان.

ترشيحاتنا

لاعب فرنسا يغادر مؤتمر لقاء كرواتيا بسبب خطأ في اسمه..فيديو

تنسيق الثانوية العامة 2018 ..الحد الأدنى للمرحلة الأولى 96.10% للعلمي و93.90% للهندسية و 80% للأدبي

قمر توجه رسالة لجمهورها عن أسباب ظهورها بالمايوه مؤخرا

لجنة الفتوى توضح حكم تكبيرة الإحرام من موضع الجلوس

رسميا.. الأهلي يقيد مؤمن زكريا وكوليبالي في القائمة الأفريقية

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة بلجيكا وانجلترا الان مباشر الاسطورة الان

تقارير روسية تكشف سبب اهتمام الإمارات بسيارة بوتين

نتيجة مباراة انجلترا وبلجيكا..مونييه يتقدم للشياطين الحمر

الزمالك ينتظر موافقة وادي دجلة على ضم محمود مرعي

مدرب كرواتيا: انتظروا حدثا سيزلزل العالم غدا فى نهائي المونديال

أول صورة لحنة محمد عبد المعطي وفرح علي

مشاهدة مباراة بلجيكا وانجلترا بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

فيديو

انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا
نقيب الصيادين: عطل المحرك أقرب سبب لاختفاء مركب الصيد
وكيل صحة الشرقية عن ترديد النشيد بإحدى الوحدات:لا يمكن محاسبتهم
بكري: نقيب الاجتماعيين الراحل كان يطمئنني بزوال حكم الإخوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟