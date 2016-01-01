بعثة الإعاقات الذهنية تغادر مطار القاهرة للمشاركة في بطولة العالم

غادرت مطار القاهرة الدولي في الخامسة عصر اليوم، بعثة منتخب التنس التابع للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، متوجهة إلي فرنسا للاشتراك في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٥ إلي ٢١ يوليو الجاري.



يترأس البعثة محمود الشيخ أمين صندوق الإتحاد، ويرافقه الدكتور محمد عبدالستار المدير الفني للمنتخب، واللاعبان أحمد تامر جويلي لاعب نادي الصيد وسيد حمدي لاعب مركز شباب حلوان.