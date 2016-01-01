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أخبار البلد

القومي للمرأة بسوهاج: تسليم 300 شهادة أمان بالمجان للمعيلات بالصوامعة شرق

السبت 14/يوليه/2018 - 06:53 م
أيمن عبد المنعم محافظ
أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
الديب ابوعلى
قامت رشا الزناتي عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، بتسليم 300 شهادة أمان على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وقيادة الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

وأوضحت "الزناتي" أن قيمة كل شهادة 500 جنيه بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه ، تحمل المجلس القومي للمرأة تكاليفها بالكامل، كمساهمة من المجلس في دعم المرأة المصرية المعيلة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا في قرى محافظة سوهاج .

وأضافت أن ما يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن يتماشى مع توجه الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الطبقات الفقيرة ودعم المراة المصرية التى تحملت جنبًا إلى جنب مع الرجل ضريبة رفعة الوطن والمساهمة فى رحلة البناء والتنمية.

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