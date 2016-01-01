الأعلى للإعلام يبحث شكوى ضد خالد الجندى

تبحث لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي غدا الأحد الشكوى المقدمة من مصطفى راشد مفتى أستراليا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، ضد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .





و تقدم راشد بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الشيخ خالد الجندى مقدم برنامج لعلهم يفقهون ، قائلا اعتاد المشكو في حقه استغلال المساحة الممنوحة له من الهواء في سبي وقذفي وقول أكاذيب عني أكثر من 7 مرات آخرها يوم 10 يوليو ، وخصص الحلقة مع زملائه من الإخوان والسلفيين للتسفيه مني، وسبى وقذفي وقول أكاذيب عني مثل إني لست أزهريًا وإني لست مفتي استراليا ونيوزيلندا، ووصفي بالجهل وكلام كثير مهين لذا أرجو أن يتم التحقيق معه في هذا الٲمر.