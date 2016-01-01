تحذير لسكان هلسنكي في فنلندا خلال مرور موكب ترامب وبوتين

ذكرت صحيفة "يلتا ليهتي" (مجلة المساء) الفنلندية، اليوم السبت، أن الشرطة الفنلندية لا تنصح المواطنين الذين يعيشون بالقرب من الطرق الرئيسية السريعة في العاصمة الفنلندية هلسنكي بالاقتراب من نوافذ منازلهم خلال انعقاد قمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة هلسنكي، هايكي كوبيروينين، قوله: "لا تقتربوا من النوافذ ولا تخرجوا إلى الشرفة والنوافذ يجب الا تكون مفتوحة خلال مرور المواكب. بالطبع نحن لا يمكننا التحكم بجميع المواطنين. نأمل تفهم ذلك".



وتابع: "عدم اتباع التوصيات يمكن أن يؤدي إلى إجراءات إضافية أخرى مرتبطة بالأمن".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين يوم الاثنين القادم في هلسنكي، حيث سيجري اللقاء في قصر الرئاسة الفنلندي وسط إجراءات أمنية مشددة.