محلل سياسي يكشف خبايا اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب



وجرت أولى المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الـ7 من يوليو عام 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في هامبورغ بألمانيا.



وفي نوفمبر عام 2017 تمكن الرئيسان من إجراء حديث قصير بينهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام، كما أجرى الرئيسان عددا من المكالمات الهاتفية بينهما منذ عام ونصف العام منذ وصول ترامب إلى دفة الحكم في الولايات المتحدة.



قال الدكتور طارق فهمي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهلسنكى يعد مهما ونتائجه المنتظرة ستلقى بظلالها على العلاقات الأمريكية الأوروبية من جهة والروسية من جهة أخرى.وأوضح "فهمى "، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللقاء سيكون مختلف شكلا ومضمونًا، فالبعض يرى أنه لقاء المقايضات الدولية بين الجانبين الأمريكي والروسي بمعنى الصراع على أوكرانيا مقابل سوريا والصراع العربي الإسرائيلي مقابل السلام، مؤكدًا أن توقيت القمة مهم فى هذا التوقيت، خصوصًا أن ترامب فى حالة تنازع مع القوى الدولية.وأضاف المحلل السياسي أن القمة المقبلة سيستعرض فيها الجانب الأمريكى تحركاته فى المنطقة ومصالحه فى الخليج وبالنسبة لموسكو تستعرض رفع العقوبات على روسيا ومراجعة البرنامج النووي وتقرير الوضع فى سوريا مقابل دور أمريكا فى الشرق الأوسط وصفقة القرن التي تباركها روسيا.وتشهد هلسنكى لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب الاثنين المقبل.