ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

محلل سياسي يكشف خبايا اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب

السبت 14/يوليه/2018 - 06:00 م
الرئيسين بوتين وترامب
الرئيسين بوتين وترامب - أرشيفية
ميس رضا
قال الدكتور طارق فهمي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بهلسنكى يعد مهما ونتائجه المنتظرة ستلقى بظلالها على العلاقات الأمريكية الأوروبية من جهة والروسية من جهة أخرى.

وأوضح "فهمى "، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللقاء سيكون مختلف شكلا ومضمونًا، فالبعض يرى أنه لقاء المقايضات الدولية بين الجانبين الأمريكي والروسي بمعنى الصراع على أوكرانيا مقابل سوريا والصراع العربي الإسرائيلي مقابل السلام، مؤكدًا أن توقيت القمة مهم فى هذا التوقيت، خصوصًا أن ترامب فى حالة تنازع مع القوى الدولية.

وأضاف المحلل السياسي أن القمة المقبلة سيستعرض فيها الجانب الأمريكى تحركاته فى المنطقة ومصالحه فى الخليج وبالنسبة لموسكو تستعرض رفع العقوبات على روسيا ومراجعة البرنامج النووي وتقرير الوضع فى سوريا مقابل دور أمريكا فى الشرق الأوسط وصفقة القرن التي تباركها روسيا.

وتشهد هلسنكى لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب الاثنين المقبل.

وجرت أولى المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الـ7 من يوليو عام 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في هامبورغ بألمانيا.

وفي نوفمبر عام 2017 تمكن الرئيسان من إجراء حديث قصير بينهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام، كما أجرى الرئيسان عددا من المكالمات الهاتفية بينهما منذ عام ونصف العام منذ وصول ترامب إلى دفة الحكم في الولايات المتحدة.

ترشيحاتنا

ويل سميث يفضح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

نجم ريال مدريد السابق يؤكد حسم صفقة هازارد

الزمالك ينتظر موافقة وادي دجلة على ضم محمود مرعي

مسئول: الانتقال إلى يوفنتوس لن ينهي مشاكل رونالدو مع الضرائب

رسميا.. الأهلي يقيد مؤمن زكريا وكوليبالي في القائمة الأفريقية

بلجيكا وانجلترا .. الشياطين تتقدم بهدف في مباراة الـ24 مليون دولار

كورتوا يحقق رقمًا تاريخيًا مع بلجيكا

توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو

الكرملين يعلن القائمة الرسمية لحضور نهائي مونديال روسيا 2018

وجبة كنتاكي أول طلبات أطفال الكهف في أول حديث لهم بعد إنقاذهم.. فيديو

تنسيق الثانوية العامة 2018 ..الحد الأدنى للمرحلة الأولى 96.10% للعلمي و93.90% للهندسية و 80% للأدبي

هدافو كأس العالم على مدار تاريخ المونديال.. وجوست فونتين الأعظم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

مصادر لـ صدى البلد: حل لغز العثور على جثث أطفال المريوطية.. صور

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

فيديو

انطلاق اختبارات اليوم الأول للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالبحر الأحمر
اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا
نقيب الصيادين: عطل المحرك أقرب سبب لاختفاء مركب الصيد
وكيل صحة الشرقية عن ترديد النشيد بإحدى الوحدات:لا يمكن محاسبتهم
بكري: نقيب الاجتماعيين الراحل كان يطمئنني بزوال حكم الإخوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟