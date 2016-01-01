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ديني

علي جمعة: لا يوجد مصحف باسم السيدة فاطمة .. والشيعة أكدوا ذلك

السبت 14/يوليه/2018 - 06:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يوجد مصحف للإمام على بن طالب ابن عم رسول الله - صلى عليه وسلم - أو لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، على " سي بي سي" أن الراسخين فى العلم ينفون وجود مصحف خلاف المصحف الشريف وكل من يقول خلاف ذلك هو من قبيل الأكاذيب و لا حقيقة لها حتى عند علماء الشيعة أنفسهم.

وتابع": المتداول بشأن مصحف فاطمة هو مجموعة من الأدعية منسوبة عن طريقهم إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها.

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