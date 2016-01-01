بلجيكا ثالث كأس العالم روسيا 2018 بالفوز على انجلترا 0/2

حصد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، لقب ثالث مونديال روسيا 2018، عدما فاز على نظيره الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي إستضافها ملعب روستوفسكي فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2018 بروسيا.



وتقدّم "توماس" بهدفً مبكرًا في الدقيقة 4، بعد ما تلقى عرضية مميزة، لينقض عليها ويُسجّل هدف التقدم في مرمى الأسود الثلاثة، وسجّل هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد ما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليُسدّدها بأريحية داخل الزاوية القريبة، بعد ما وضع المدافع خلفه.



بهذا الفوز يحصد منتخب بلجيكا 24 مليون دولار كمكافأة للميدالية البروزنزية، فيما حصل الإنجليز على 22 مليون دولار