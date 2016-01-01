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تعليم

الزناتي: نقيب الاجتماعيين الراحل أفني عمره في خدمة العمل النقابي

السبت 14/يوليه/2018 - 06:51 م
جانب من الحفل
جانب من الحفل
الديب ابوعلى
قال خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن الراحل أسامة برهان نقيب الاجتماعيين أفنى زهرة شبابه في خدمة العمل النقابى فكان القدوة والنموذج خلقًا وعلمًا كما أعطى نقابة الاجتماعيين كل فكره وجهده وعلمه وإرشاداته.

وأكد "الزناتي" خلال كلمة له بحفل تأبين أسامة برهان الذي أقامته نقابة الاجتماعيين بقاعة مؤتمرات المعلمين، أن الراحل أثرى العمل السياسى والشعبى والاجتماعى والنقابى بفكره المستنير وعطائه المتصل وخبراته المتسعة وحنكته الفائقة يزداد تألقًا وتجديدًا للفكر وقدحًا للذهن وثراءً فى الإنجازات لوطنه على سائر ميادين العمل وساحات المجد والتألق ومتميزًا بشباب مزدهر ومتجدد مسلحًا بإيمانه وعزيمته وقوة إرادته. 

وفي ختام الحفل، سلم خلف الزناتي وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق ومصطفى بكري نائب البرلمان والكاتب الصحفي والدكتور عبدالحميد زيد القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، درع نقابة الاجتماعيين لأسرة أسامة برهان.

حضر حفل التأبين الدكتور عبدالحميد زيد القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والسفير محمد الربيعي أمين عام منظمة الوحدة الاقتصادية، وحسين الباز مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للنقابات الأهلية.

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