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برلمان

نائب: تطوير المحليات لن يتم إلا بـ الانتخابات الشعبية

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:12 ص
نواب
نواب
عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على فكرة إنشاء مجلس أمناء فى كل محافظة، إذ أن رأيه سيكون استشاري وغير مفعل، بالتالى لن يكون للمجلس جدوى تذكر على أرض الواقع، فضلا عن أن المجلس سيكون معين، مما يعزز فكرة مهابة القيادة التنفيذية.

وأشار "سليمان خليل" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن جدوي مجلس الأمناء يتحقق بإعطائه صلاحيات واجبة التنفيذ، ومن ثم، فيلزم أن يكون له مادة فى قانون الإدارة المحلية، وإلا فلا فائدة من وجوده.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه بدلا من إنشاء مجلس أمناء بالمحافظات، فالأحري أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بالمجالس التنفيذية التى يرأسها المحافظ ونص عليها القانون.

وأوضح النائب أن تطوير المحليات لا يكون عبر مجلس استشاري، وإنما يكون من خلال وجود المحليات الشعبية المنتخبة، التي لا تهاب القيادة التنفيذية، وتراقب المسؤولون بكل حزم، فضلا عن الصلاحيات الموكلة بها، والتي تصل إلى سحب الثقة من المحافظ.

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