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غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

السبت 14/يوليه/2018 - 06:50 م
صدى البلد
ريهام قدري
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بأحدث إطلالاتها خلال قضائها العطلة الصيفية باليونان، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبد الرازق" مرتدية سترة لامعة مزينة بالـ"ترتر" كشفت عن ذراعيها وبطنها، مع هوت شورت قصير مُزين أيضًا بفصوص الـ "ترتر" اللامع مع حذاء رياضي باللون الذهبي.

وتفاعل العديد من جمهور غادة مع إطلالتها التي بدت فيها صغيرة.
غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان
غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان
غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

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