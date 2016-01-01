ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ميجان تنفق 155 ألف جنيه إسترليني على 15 فستاناً منذ زفافها.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 06:52 م
صدى البلد
أحمد شريف
مرَّ  56 يومًا علي زواج، ميجان ماركل من الأمير هاري الذي جعلها بزوجه دوقة ساسكس.

ومنذ بدء رحلة الزواج في 19 مايو كانت يوميات ميجان مليئة بالأحداث الملكية، بما في ذلك يوم الخروج في أسكوت ، وهو حفل زفاف عائلي ، وهذا الأسبوع ، جولتها الخارجية الأولى.

وكما تعرف أي امرأة عاملة ، فإن جدول الأعمال المزدحم يتطلب قائمة دائمة لتغيير الأزياء، وعندما تكون وظيفتك اليومية هي دوقة ساسيكس ، من الضروري أن ننظر إلى هذا الجزء.

فخلال 15 حدثا رفيع المستوى منذ حفل الزفاف ، قدمت ميجان 15 مظهرًا جديدًا ، كل منها أكثر إثارة ومكلف مقارنة بالفستان الأخير.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أنفقت دوقة ساسكس 155 ألف جنيه إسترليني على 15 قطعة ملابس جديدة منذ حفل الزفاف الملكي

ترشيحاتنا

شاهد.. الحضرى وابنته شدوى في وصلة رقص شعبية

عطل في المترو لانقطاع فى الشبكة الكهربائية بمحطة الشهداء

مدرب كرواتيا: انتظروا حدثا سيزلزل العالم غدا فى نهائي المونديال

مفاجأة.. محمد صلاح خارج المنافسة على جائزة الكرة الذهبية

هدافو كأس العالم على مدار تاريخ المونديال.. وجوست فونتين الأعظم

الزمالك يفاوض طه ياسين الخنيسى نجم الترجى

ننشر اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2018

مصادر لـ صدى البلد: ضبط رجل و٣ سيدات في واقعة جثث المريوطية

لقطات مصورة من داخل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة.. فيديو

الأهلي يوافق علي تعديل تعاقد ناصر ماهر

الجيش يفرض إجراءات احترازية.. والداخلية تعلن الطوارئ في الكويت

مصلحة الضرائب العقارية توضح كيفية تسجيل وسداد قيمة الضريبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

فيديو

نشأت الديهي: تويتر فضح تزييف الأمير تميم بن حمد.. فيديو
تعرف على من تطبق الضريبة العقارية والمعفيين منها
وزير البترول الأسبق: مصر أرض خصبة لمستثمري الطاقة.. فيديو
ننشر معايير لجنة الضرائب لتقييم و استحقاق الضريبة العقارية
مصلحة الضرائب العقارية توضح كيفية تسجيل وسداد قيمة الضريبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟