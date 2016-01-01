ميجان تنفق 155 ألف جنيه إسترليني على 15 فستاناً منذ زفافها.. صور

مرَّ 56 يومًا علي زواج، ميجان ماركل من الأمير هاري الذي جعلها بزوجه دوقة ساسكس.





ومنذ بدء رحلة الزواج في 19 مايو كانت يوميات ميجان مليئة بالأحداث الملكية، بما في ذلك يوم الخروج في أسكوت ، وهو حفل زفاف عائلي ، وهذا الأسبوع ، جولتها الخارجية الأولى.





وكما تعرف أي امرأة عاملة ، فإن جدول الأعمال المزدحم يتطلب قائمة دائمة لتغيير الأزياء، وعندما تكون وظيفتك اليومية هي دوقة ساسيكس ، من الضروري أن ننظر إلى هذا الجزء.





فخلال 15 حدثا رفيع المستوى منذ حفل الزفاف ، قدمت ميجان 15 مظهرًا جديدًا ، كل منها أكثر إثارة ومكلف مقارنة بالفستان الأخير.



