معلمي الجزيرة يختبر أبناء المدرسين للحصول على أحزمة الكيك بوكس

نظم نادي معلمي الجزيرة والذي يضم مدرسة لتعليم لعبة الووشو "الكونغ فو" و"الكيك بوكس" اختبارات لأبناء المعلمين لتقييم الأداء واجتياز المراحل التدريبية الأولى للحصول على الأحزمة وهي (الأصفر – البرتقالي – الأخضر – الأزرق – البني – الأحمر – الأسود).



وقال الكابتن "أشرف أمير" عضو اللجنة العليا للمدربين بالاتحاد المصري للكونغ فو ونائب رئيس الكونفدرالية المصرية للكيك بوكس والذي يشرف على مدرسة نادي معلمي الجزيرة للألعاب القتالية والدفاع عن النفس أن مدرسة المعلمين تقبل جميع الأعمار وكبار السن وأن المرحلة القادمة ستشمل وجود برامج خاصة للمعاقين.



وأشاد "أمير" بمجهودات نقيب المعلمين والذي يولى رعاية كبيرة بالنشء من أبناء المعلمين وغيرهم كما أشاد بمجهودات رمضان يحيى مدير النقابة والذي يقوم بتوفير كل الإمكانات المتاحة منذ انشاء المدرسة لافتًا الى تسجيل نادي المعلمين بالاتحاد المصري للكونغ فو قريبًا وانتهاء التسجيل بالأكاديمية المصرية للكيك بوكس.



ومن جانبه، توجه رمضان يحيى بالشكر لنقيب المعلمين وهيئة المكتب على رعايتهم لمدرسة نادي معلمي الجزيرة للألعاب القتالية وحرصهم على الاهتمام بالجانب الرياضي والأنشطة بجانب الجزء التعليمي.



وأضاف مدير النقابة أن هذا هو أول اختبار أحزمة يعقد على مستوى محافظة القاهرة في رياضة الكيك بوكس مشيرًا الى حصول 21 لاعبا من اللاعبين الجدد عل الحزام الأصفر و4 لاعبين على الحزام البرتقالي و5 لاعبين على الحزام الأخضر.