ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بخطة عاجلة للقضاء على انتشار الجلد العقدي

السبت 14/يوليه/2018 - 06:48 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
فريدة على
تقدم النائب خالد مشهور نائب منيا القمح بالشرقية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بخصوص انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشى فى كثير من المحافظات.

وأكد النائب أن هناك حالة من القلق والفزع لدى الفلاحين بعد انتشار الفيروس وإصابة الآلاف من رؤوس الماشية، نظرًا لأن مرض الجلد العقدي كفيروس يتسبب في تقليل إنتاجية الماشية ويفسد قيمة الجلد.

وأشار النائب إلى أن حملات التحصين المتتالية ضد مرض الحمى القلاعية هو ما تسبب في إنهاك الجهاز المناعى لدى المواشي، مما جعلها عرضة للإصابة بأى فيروس آخر بمنتهى السهولة، وهو ما أدى إلى انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال النائب أن أي فيروس يصيب المواشي سيؤثر بشكل سلبي على حياة الفلاحين الذين يربوها، بسبب اعتماد بعض الفلاحين بشكل كامل على هذه الماشية في كسب الرزق، وهو ما يتطلب سرعة التحرك ووضع خطة للقضاء على هذا المرض في أسرع وقت قبل أن ينتشر أكثر من ذلك ويقضي على الثروة الحيوانية.

ترشيحاتنا

ريال مدريد يحضر عرضا مغريا لضم نجم توتنهام

برشلونة يرغب في ضم كانتي لاعب تشيلسي

تنسيق الثانوية العامة 2018 ..الحد الأدنى للمرحلة الأولى 96.10% للعلمي و93.90% للهندسية و 80% للأدبي

الزمالك يرفض ترشيح عبد الواحد السيد لمنصب مدير الكرة

السعودية تتخذ قراراً عاجلاً بخصوص الفتاة المتحرشة في سوق عكاظ

رئيسة كرواتيا: مليون تأشيرة مجانية لزيارة البلاد حال الفوز بكأس العالم

عجوز تدفع حياتها مقابل غسيل الأواني بالترعة في دكرنس

مدرب كرواتيا: انتظروا حدثا سيزلزل العالم غدا فى نهائي المونديال

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

الألمانية كيربر تفوز على سريرنا وتحصد لقب بطولة ويمبلدون 2018

تعرف على مصير الفتاة السعودية المتحرشة بماجد المهندس

نجم ريال مدريد السابق يؤكد حسم صفقة هازارد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

فيديو

نشأت الديهي: تويتر فضح تزييف الأمير تميم بن حمد.. فيديو
تعرف على من تطبق الضريبة العقارية والمعفيين منها
وزير البترول الأسبق: مصر أرض خصبة لمستثمري الطاقة.. فيديو
ننشر معايير لجنة الضرائب لتقييم و استحقاق الضريبة العقارية
مصلحة الضرائب العقارية توضح كيفية تسجيل وسداد قيمة الضريبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟