برلماني يطالب بخطة عاجلة للقضاء على انتشار الجلد العقدي

تقدم النائب خالد مشهور نائب منيا القمح بالشرقية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بخصوص انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشى فى كثير من المحافظات.





وأكد النائب أن هناك حالة من القلق والفزع لدى الفلاحين بعد انتشار الفيروس وإصابة الآلاف من رؤوس الماشية، نظرًا لأن مرض الجلد العقدي كفيروس يتسبب في تقليل إنتاجية الماشية ويفسد قيمة الجلد.





وأشار النائب إلى أن حملات التحصين المتتالية ضد مرض الحمى القلاعية هو ما تسبب في إنهاك الجهاز المناعى لدى المواشي، مما جعلها عرضة للإصابة بأى فيروس آخر بمنتهى السهولة، وهو ما أدى إلى انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي خلال الفترة القليلة الماضية.



