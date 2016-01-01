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أخبار العالم

طالبان تعدم 3 نساء داعشيات بعد الاعتداء عليهن

السبت 14/يوليه/2018 - 07:06 م
نساء داعشيات
نساء داعشيات
محمد عثمان
ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، أن مسلحين من حركة طالبان أعدموا 3 نساء داعشيات على خلفية المواجهات العسكرية بين الجماعتين في محافظة جوزجان شمال أفغانستان.

ونقلت الوكالة عن الجيش الأفغاني، أن مسلحي حركة طالبان أغتصبوا ثلاث داعشيات ثم أعدموهن في المحافظة، موضحة أن القتلى الثلاثة من الشيشان وأوزبكستان.

وبحسب الوكالة، فإن هناك حرب بين الجماعتين على النفوذ في المحافظة، مشيرة إلى أن الصدام الأخير بين الجماعتين أسفر عن سقوط 12 شخص وإصابة 33 على الأقل من صفوف داعش، بينما سقط من طالبان ثلاثة مسلحين وإصابة 8 آخرين على الأقل.

وتدور في أفغانستان مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتطرفة، التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجوما ضد المدن الكبيرة. كما زاد مؤخرا تأثير تنظيم "داعش" داخل أراضي البلد وبدأ ينازع طالبان على النفوذ بعد الضربات الموجعة التي تلقاها في سوريا والعراق.

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