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ننشر معايير لجنة الضرائب لتقييم و استحقاق الضريبة العقارية

السبت 14/يوليه/2018 - 07:07 م
الدكتورة سامية حسين
الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية،
كريـم الخـطيب - رقية محمد
قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن موقع العقار وتوصيل المرافق ومكانه ضمن معايير اللجنة في تحديد سعر الوحدة وقت استحقاق الضريبة منذ وقت صدور القانون في يوليو 2013.

وأضافت «حسين» خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك معايير يتم وضعها في عمل اللجنة من بينها سعر السوق للوحدة وقت استحقاق الضريبة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن موقع العقار وتوصيل المرافق ومكانه ضمن معايير اللجنة في تحديد سعر الوحدة وقت استحقاق الضريبة، مشيرة إلى أن القيمة الشرائية للوحدات جزء أساسي لاستحقاق الضريبة العقارية.

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