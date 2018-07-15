الكشف المجاني على 1450 حالة في كفر المدينة بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر المدينة التابعة لمدينة منشأة أبو عمر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1450 حالة مرضية وتم صرف العلاج اللازم لهم.





وأضاف "سعيد" أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقري الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة، مؤكدًا على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.





من جانبه اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية كفر المدينة التابعة لمدينة منشأة أبوعمر وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٥٠ مريضا شمل ٨٠ حالة جراحة ، ٢٥٠ طفلا ،٩٢ أمراض قلب ، ٢٥١ باطنة ، ٣٩ نساء ، ٢٣٣ جلدية ، ٢٧٥ عظام ، ١٠٢ أنف وأذن، ١٤٨ حالة أسنان ، بالإضافة إلي اجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد ١٦٥ حالة مقسمة إلي تحليل ٥٨ عينة طفيليات و ١٠٧ عينات دم كما تم عمل ٤٠ حالة رسم قلب



