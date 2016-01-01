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كأس العالم

إبراهيم حسن: نسعى لتحقيق الفوز في المغرب

السبت 14/يوليه/2018 - 07:02 م
صدى البلد
نور عادل
يأمل المصري البورسعيدي في اعتلاء قمة المجموعة الثانية، في كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية)، عندما يلعب على أرض نهضة بركان المغربي، الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وقال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمصري، اليوم السبت، إن المواجهة مع الفريق المغربي "صعبة للغاية، خاصة أن المباراة تأتي بعد توقف دام لأكثر من شهر، بسبب كأس العالم".

وأضاف حسن، قبل توجه الفريق إلى المغرب اليوم "مصرون على التأهل لدور الثمانية، ونسعى لتحقيق الفوز في المغرب، واعتلاء قمة المجموعة حتى نقترب أكثر من التأهل".

ويتصدر نهضة بركان المجموعة بست نقاط من مباراتين، متفوقا بنقطتين على المصري، ويليه الهلال السوداني بنقطة واحدة، ثم يتذيل يونياو دو سونجو من موزمبيق المجموعة، بدون نقاط.

ويسعى حسام حسن مدرب المصري، إلى إعداد مهاجمه أحمد جمعة بشكل جيد، بعد رفض انتقاله إلى الأهرام.

وسيغيب عن المصري أحمد شكري، صانع اللعب، ومحمد عبد اللطيف (جريندو)، لحصولهما على الإنذار الثاني، بينما من المنتظر أن يشارك الفلسطيني محمود وادي في المباراة، بعد قيده رسميا في قائمة المصري الإفريقية.

وانضم وادي للمصري قادما من الأهلي الأردني، بعدما قدم أداء جيدا في تدريبات الفريق، وحاز على إشادة حسن.

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