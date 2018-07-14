شاهد.. رعونة ترامب تسبب مواقف محرجة لملكة بريطانيا

بثت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو، رصدت فيه عددا من الأخطاء البروتوكولية التي وقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس، ما تسبب في حرج للملكة.وكان ترامب قد تأخر على موعد اللقاء المقرر في قلعة وندسور الملكية، تاركًا الملكة تنتظره بشكل غير لائق، ووسط درجات حرارة مرتفعة.وحين وصل ترامب متأخرًا مع زوجته ميلانيا وتقدم لمصافحة الملكة، لم ينحن أمامها كما يقتضي البروتوكول.وعندما هبط ترامب مع الملكة من منصة الاستقبال شوهد يتقدمها بخطوات بدلًا من السير بمحاذاتها، الأمر الذي أربك الملكة ودفعها للإسراع محاولة اللحاق به عن يمينه أو يساره.أما الخطأ الرابع فهو أن اللقاء استغرق وقتًا تجاوز المدة المقررة له بسبعة عشر دقيقة، ربما بسبب ولع ترامب بالإطالة في الحديث.