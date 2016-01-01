وزير البترول الأسبق: مصر أرض خصبة لمستثمري الطاقة.. فيديو

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في غاية الأهمية، موضحا أن مصر تمتلك بنية تحتية أساسية في مجال الطاقة وتسييل الغاز الطبيعي توفر لها جلب المستثمرين الراغبين في تسييل الغاز ثم إعادة تصديره بشكله النهائي.





وأضاف كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر أرضاً خصبة لجذب المستثمرين خاصة عقب إصدار قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تتمثل في استيراد المادة الخام من الخارج وتسييلها وتكريرها في مصر وتجهيزها للتصدير، بالإضافة إلى سد حاجة السوق المحلي من الطاقة والبتروكيماويات وتوفير المزيد من فرص العمل.



