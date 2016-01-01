ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير البترول الأسبق: مصر أرض خصبة لمستثمري الطاقة.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 07:08 م
أسامة كمال، وزير
أسامة كمال، وزير البترول الأسبق
هاني حسين
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في غاية الأهمية، موضحا أن مصر تمتلك بنية تحتية أساسية في مجال الطاقة وتسييل الغاز الطبيعي توفر لها جلب المستثمرين الراغبين في تسييل الغاز ثم إعادة تصديره بشكله النهائي.

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر أرضاً خصبة لجذب المستثمرين خاصة عقب إصدار قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تتمثل في استيراد المادة الخام من الخارج وتسييلها وتكريرها في مصر وتجهيزها للتصدير، بالإضافة إلى سد حاجة السوق المحلي من الطاقة والبتروكيماويات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتابع:" صناعة البتروكيماويات في مصر تسهم في إحياء وتشغيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات ".

ترشيحاتنا

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

لاعب فرنسا يغادر مؤتمر لقاء كرواتيا بسبب خطأ في اسمه..فيديو

كورتوا يحقق رقمًا تاريخيًا مع بلجيكا

نجم ريال مدريد السابق يؤكد حسم صفقة هازارد

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

تحقيقات أمن الدولة مع رئيس الجمارك: عملات أجنبية بمقر الاستراحة.. والمتهمون يقرون بصحة التسجيلات

هدافو كأس العالم على مدار تاريخ المونديال.. وجوست فونتين الأعظم

مصادر لـ صدى البلد: ضبط رجل و٣ سيدات في واقعة جثث المريوطية

الألمانية كيربر تفوز على سريرنا وتحصد لقب بطولة ويمبلدون 2018

تعرف على مصير الفتاة السعودية المتحرشة بماجد المهندس

البيت الأبيض يحسم موقفه من مطالب إلغاء قمة ترامب وبوتين

شاهد.. الحضرى وابنته شدوى في وصلة رقص شعبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

فيديو

نشأت الديهي: تويتر فضح تزييف الأمير تميم بن حمد.. فيديو
تعرف على من تطبق الضريبة العقارية والمعفيين منها
وزير البترول الأسبق: مصر أرض خصبة لمستثمري الطاقة.. فيديو
ننشر معايير لجنة الضرائب لتقييم و استحقاق الضريبة العقارية
مصلحة الضرائب العقارية توضح كيفية تسجيل وسداد قيمة الضريبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟