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أخبار البلد

وزير الطيران يكلف إيهاب طه برئاسة مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة

السبت 14/يوليه/2018 - 07:16 م
صورة ارشيفية _ احدى
صورة ارشيفية _ احدى جولات وزير الطيران
نورهان خفاجي
قرر الفريق  يونس المصري وزير الطيران المدني، تكليف اللواء إيهاب طه، برئاسة مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي خلفا لنادر فؤاد، رئيس المبني السابق.

يذكر أن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، قرر في 28 من يونيو الماضي، تكليف اللواء طيار طارق فوزي، كرئيسا للشركة المصرية للمطارات، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلفًا للطيار محمد سلام مصيلحى.

كما تم تعيين المهندس أحمد فوزي عبد العظيم رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، حيث كان يشغل منصب مساعد لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية خلفًا للمحاسب مجدي إسحاق.


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