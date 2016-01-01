تعرف على من تطبق الضريبة العقارية والمعفيين منها

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم حساب الضريبة العقارية حسب القيمة الشرائية للوحدة، موضحة أنه لا يوجد ضريبة عقارية علي الوحدات السكنية أقل من 2 مليون جنيه.



وأضافت سامية حسين خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن القانون كلف المالك او المنتفع او المستغل حتى لو بدون سبب لدفع الضريبة، مشيرة إلى أن الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية وبعض السكن الخاص.



وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من حق المواطن أن يقدم تظلم في حالة شعوره بأن الضريبة على الوحدة العقارية أكثر من اللازم، مشددة على أن موقع العقار وتوصيل المرافق ومكانه ضمن معايير اللجنة في تحديد سعر الوحدة وقت استحقاق الضريبة.

