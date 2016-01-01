تامر حسني يسلم ماستر ألبومه الجديد عيش بشوقك

انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل كافة أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك" المرتقب طرحه خلال أيام، وسلم تامر نسخة الألبوم الأولى (الماستر) تمهيدًا لطباعتها في عدة نسخ وتوزيعها.





وشارك تامر حسني صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بصناع ألبومه، وعلق عليها قائلًا: "يا مسهل دي اول نسخة خرجت لألبوم عيش بشوقك عشان تدخل مرحلة الطباعة (نسخة الماستر) مع المهندس الكبير والرائع أمير محروس".





كان تامر حسني قد قرر رفض العرض المُقدم له من شركة روتانا للتعاقد معه، وقرر إنتاج الألبوم من ماله الخاص من خلال شركة (تامر حسني بروداكشنز)، التي دشنها مؤخرًا، لتتولى إنتاج الألبوم كاملًا، وذلك بالتعاون مع المنتجين أمير وهاني محروس لإكتساب خبرة الإنتاج والتسويق منهما.



