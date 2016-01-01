ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الألمانية كيربر تفوز على سريرنا وتحصد لقب بطولة ويمبلدون 2018

السبت 14/يوليه/2018 - 07:15 م
صدى البلد
أ ش أ
حققت الألمانية أنجليك كيربر، البالغة من العمر 30 عاما، لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس بتغلبها على الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/3 و6/3.

وتعد كيربر ثاني لاعبة ألمانية تحقق لقب بطولة ويمبلدون بعد الألمانية شتيفي جراف.

وتحتل كيربر حاليًا المرتبة الثانية في تصنيف رابطة محترفات التنس، وهو أعلى تصنيف لها، وبذلك تكون أعلى ألمانية بالتصنيف العالمي حاليًا فى بطولة .ويمبلدون

ترشيحاتنا

تعرف على مصير الفتاة السعودية المتحرشة بماجد المهندس

مسئول: الانتقال إلى يوفنتوس لن ينهي مشاكل رونالدو مع الضرائب

مدرب كرواتيا: انتظروا حدثا سيزلزل العالم غدا فى نهائي المونديال

أب يشنق نجله المدمن ويلقى بجثته في الشارع بحلوان

شاهد.. رعونة ترامب تسبب مواقف محرجة لملكة بريطانيا

شاهد.. الحضرى وابنته شدوى في وصلة رقص شعبية

الجيش يفرض إجراءات احترازية.. والداخلية تعلن الطوارئ في الكويت

ننشر اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2018

الزمالك يرفض ترشيح عبد الواحد السيد لمنصب مدير الكرة

عطل في المترو لانقطاع فى الشبكة الكهربائية بمحطة الشهداء

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن قوائم الأندية فى يناير

مفاجأة.. محمد صلاح خارج المنافسة على جائزة الكرة الذهبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

فيديو

نشأت الديهي: تويتر فضح تزييف الأمير تميم بن حمد.. فيديو
تعرف على من تطبق الضريبة العقارية والمعفيين منها
وزير البترول الأسبق: مصر أرض خصبة لمستثمري الطاقة.. فيديو
ننشر معايير لجنة الضرائب لتقييم و استحقاق الضريبة العقارية
مصلحة الضرائب العقارية توضح كيفية تسجيل وسداد قيمة الضريبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟