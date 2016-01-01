الألمانية كيربر تفوز على سريرنا وتحصد لقب بطولة ويمبلدون 2018

حققت الألمانية أنجليك كيربر، البالغة من العمر 30 عاما، لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس بتغلبها على الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/3 و6/3.



وتعد كيربر ثاني لاعبة ألمانية تحقق لقب بطولة ويمبلدون بعد الألمانية شتيفي جراف.



وتحتل كيربر حاليًا المرتبة الثانية في تصنيف رابطة محترفات التنس، وهو أعلى تصنيف لها، وبذلك تكون أعلى ألمانية بالتصنيف العالمي حاليًا فى بطولة .ويمبلدون

